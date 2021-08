Arlon: un site de fouilles archéologiques au Parc Léopold

Le site de fouilles met au jour des objets datant du 16ème S. Denis Henrotay est archéologue à l'agence wallonne du patrimoine :

"Ce sont les éléments d'un ancien bastion qui faisait partie de l'enceinte urbaine d'Arlon sous l'ancien régime, et il avait une fonction de défense de la ville, des armées qui passaient régulièrement. Donc on sait qu'au 16ème S. Arlon brûle au moins quatre fois, d'ailleurs ces vestiges sont recouverts de traces des incendies, et d'un matériel facilement datable du 16ème S."

Ces objets facilement datables, sont des fragments de gobelets en verre, ou encore de la céramique. pas d'objets précieux, mais des fouilles qui permettent d'en savoir plus sur la transformation de la ville :

"C'est une phase de construction qui n'était pas du tout documentée. Par un plan du milieu du 16ème S. on connait l'enceinte du moyen âge, et après on a des plans qui datent de la fin du 17ème Siècle. Mais ici ce que l'on a c'est une époque intermédiaire non documentée."

Elle le sera désormais, le chantier de fouilles va durer plusieurs semaines.