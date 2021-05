Arkose, le géant français des murs d’escalade va ouvrir une salle de 2800 mètres carrés à Bruxelles

2800 mètres carrés, 170 mètres de murs, 200 blocs. Mais aussi une cantine, un magasin dit responsable, une zone yoga, une brasserie locale qui produira la Oskare, un rooftop, une scène, un coin expositions pour les artistes, une bibliothèque et un coin TV… Tout ce qu’il faut pour monter aux murs et "chiller".

Nous sommes à l’Allée verte 52, dans les anciens bureaux/dépôt de JC Decaux. Le leader de l’affichage et du mobilier urbain publicitaire a déserté avant la crise sanitaire son immense hangar coincé entre Tour et Taxis et la Gare du Nord pour la périphérie. Le nouveau locataire se nomme Arkose, une société française fondée en 2013 par quatre associés : Samy Camarzana, Steve Guillou, Grégoire de Belmont et Lyes Mekesser. Leur but : rendre l’escalade accessible à tous dans un cadre durable et respectueux de l’environnement.

L’espace Arkose en cours d’aménagement dans le quartier du canal à Bruxelles présente un concept alternatif et des dimensions hors normes. Le chantier suit son cours et devrait, lorsqu’il sera terminé, ravir les amateurs de grimpe et d’escalade ainsi que toutes celles et ceux qui gravitent autour de cette discipline. Inauguration prévue, si les mesures Covid le permettent, le 15 juin prochain.