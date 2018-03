Archéologie: les dessous chics du Hercule namurois

C'est une découverte importante pour les archéologues chargés de fouiller le passé du site du Grognon, à Namur. Mardi, un membre de l'équipe a découvert la partie inférieure d'un demi dieu. Plus précisément: un fragment de relief en stuc polychrome gallo-romain représentant vraisemblablement Hercule, véritable héros de la mythologie.

II ou IIIème siècle

"Cette demi-statuette est une pièce architectonique", explique Raphaël Vanmechelen, archéologue au SPW (Service public de Wallonie). "Il s'agit donc d'une sculpture qui fait partie de la décoration du bâtiment de l'époque. A savoir une maison incendiée à la fin du IIIème siècle et dont la cave était remplie de gravats et de débris divers. C'est dans cette cave que cette sculpture se trouvait. Cette pièce rare et très bien conservée est un stuc coloré. Du plâtras, une sorte de plafonnage retravaillé à la spatule. Elle faisait partie d'un petit sanctuaire, un petit hôtel servant au culte domestique et que l'on trouvait à l'époque dans beaucoup d'habitations".

A ce stade des investigations, on pense que cette statuette remonte au IIIème, voire au IIème siècle. "La pièce complète devait faire 20 à 25 cm de haut, sur 10 à 12 cm de large", précise Dominique Bosquet, archéologue au SPW. "C'est probablement une pièce unique en Belgique. Elle comporte encore des pigments bleus. On voit encore la couleur de la peau de lion" (NDLR: le lion de Némée est une créature fantastique tuée par Héraclès au cours de ses travaux... les célèbres 12 travaux d'Hercule).

Les vestiges d'un pont

Autre découverte récente sur le site du Grognon: les vestiges de ce qui semblait être le tout premier pont namurois surplombant la Meuse. "C'est une hypothèse", souligne Dominique Bosquet. "Mais elle semble crédible". Selon Raphaël Vanmechelen, "cette hypothèse part du fait qu'on a une chaussée romaine qui semble se diriger depuis le pont du musée (sur la Sambre) vers la Meuse. Peut-être la trace du tout premier pont namurois. Du moins un des premiers ponts de la vieille ville. Un pont bien plus ancien que le pont de Jambes, nettement plus récent puisqu'il date du XVIème siècle.

Les archéologues espèrent pouvoir poursuivre leurs investigations pour pouvoir valider (ou infirmer) cette hypothèse. Cela signifierait de pouvoir prolonger les fouilles sous le niveau "-1" du parking du Grognon actuellement en chantier, soit dans les niveaux du "lit romain" de la Meuse. Une opération qui risque de coûter un pont!