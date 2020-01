Arbre : un peu de convivialité dans un cimetière

Reportage au coeur du village d'Arbre - 26/01/2020 Difficile de mettre de la vie dans votre village ? A Arbre, près d’Ath, les habitants prennent les choses en main. Alexandra est l’une des habitantes les plus actives : "On est contre l’idée d’avoir un village "mort". On essaie de créer une dynamique et de faire des activités qui plaisent à tout le monde".Au programme ce week-end : la construction d’une mangeoire pour oiseaux. Thomas plante les clous. "L’objectif c’est d’installer un coin paisible au milieu du village. La mangeoire nous permettra d’observer les oiseaux. Mais c’est un prétexte pour se rencontrer. C’est de l’observation conviviale. Si on peut prendre l’apéro tout en observant les oiseaux, c’est parfait".Des nichoirs dans le cimetièreDans le cimetière d’Arbre, les enfants courent dans tous les sens. Ils sont aussi fiers de nous montrer les nichoirs qu’ils ont décorés. Lou nous présente le sien : "J’ai dessiné un renard. J’espère que des rouges-gorges vont venir dans le mien." Son papa, Olivier est lui très content d’avoir quitté la capitale pour venir s’installer dans le petit village d’Arbre : " J’ai quitté Bruxelles où il n’y a pas de tissu social. J’avais une voisine que je croisais tous les jours mais qui ne me reconnaissait pas. Ici tout le monde se dit bonjour, tout le monde se connaît."La commune d’Ath met aussi la main à la pâte. Le cimetière d’Arbre a été nettoyé et des plantes fleuriront au printemps. Le chef du service nature, Cédric Minet est très content que les enfants courent dans le cimetière : "Ça me fait très plaisir même. Si on ne faisait rien, le cimetière allait être abandonné. Ici on lui a redonné un coup de jeune. Les villageois vont pouvoir venir s’y promener. Dans quelques années, je suis persuadé ils s’y baladeront comme dans un parc."Avant de quitter ce village dynamique, Alexandra nous révèle le prochain projet du village d’Arbre : "On aimerait écrire un livre de cuisine avec les spécialités culinaires des habitants."