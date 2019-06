Arbre sur les rails, tronçonnage, tuiles arrachées: les dégâts du vent ont été "maîtrisés" durant la nuit

Le vent souffle très fort ce samedi matin et cela devrait se poursuivre tout au long de la journée. La tempête Miguel déferle sur la Belgique depuis vendredi en fin de journée. Orages, pluie et rafales de vent sont encore au menu. Cette tempête Miguel qui nous vient de France était redoutée et a fait beaucoup de dégâts en France mais dans nos frontières, la situation semble maîtrisée. Les seuls incidents à déplorer ont eu lieu au niveau du réseau Infrabel.

Les rafales de vent de la nuit ont causé trois incidents sur le rail, indique samedi le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire. Un arbre est tombé sur une caténaire à Melle vers 0h45, mettant à l’arrêt un train circulant entre Bruxelles et Ostende avec 150 passagers à bord. Celui-ci est finalement arrivé à Gand avec deux heures de retard. Une situation similaire s’est produite entre Landen et Waremme vers 5h10. La situation a néanmoins pu être rétablie en une demi-heure. Enfin, entre Oostakker et Beervelde, une clôture a atterri sur le rail vers 6h30.

Une voie est encore perturbée, précise Infrabel.

Interventions "non-urgentes"

Contactées très tôt ce matin par la RTBF, les zones de secours des différentes régions de Wallonie et de Bruxelles affirment que malgré les fortes bourrasques qui ont soufflé toute la nuit, aucun dégât majeur n’est à déplorer. En région namuroise, par exemple, les secours ont été mobilisés pour seulement 10 interventions qualifiées de "non-urgentes".

"Disons qu’il y a eu quelques interventions mais beaucoup pour tronçonnage. Il n’y a pas eu de toit qui s’est envolé ni de grosse urgence", témoigne un responsable dispatching de la zone de secours NAGE (Namur). Il indique aussi que des tuiles ont été arrachées mais sans causer de dégâts. Le son de cloche est identique du côté du Hainaut, de Bruxelles et du Brabant wallon.

Prudence et parcs fermés à Bruxelles

Cependant, le pays est toujours en alerte jaune et cela durera jusque 18h ce samedi.

À Bruxelles, tous les parcs sont fermés depuis vendredi en fin de journée. Ils devraient rouvrir, au plus tôt, dimanche matin. La tenue d’un marché médiéval dans le parc du Cinquantenaire a été annulée en raison des condition météorologique.

Les pompiers de Bruxelles ont dû intervenir 36 fois durant la nuit pour divers petits dégâts : des branches et des arbres sur la voie publique, des corniches, des panneaux de signalisation et des toitures endommagées.

Les prochaines heures risquent d’être secouées par des rafales jusqu’à 90 km/h, avec, en plus, beaucoup de pluie. En cas de non urgence, non-vitale, c’est le 1722 qu’il faut composer. Le 112 est réservé aux urgences vitales.