"Arachnida", l’expo sur les araignées pour démystifier celles qui hantent nos maisons

À en croire Christophe Rémy, le conservateur du musée d’Histoire naturelle de Tournai, les araignées seraient même plutôt des alliées de l’homme. "L’animal qui tue le plus d’humains au monde est le moustique, à travers le transfert de pathogènes. Sauf que les arachnides sont des alliés précieux de l’homme puisqu’ils éradiquent les moustiques."

Le Musée d’Histoire naturelle consacre une exposition aux "mal-aimées" de nos maisons : les araignées. Ou plus, globalement, aux arachnides tels que les scorpions, les acariens ou les opilions. Le but avoué de cette exposition est de déconstruire de nombreuses légendes dont leur dangerosité. "Au-delà des animaux exotiques, nous voulions aussi montrer des Veuves des villes, des Pholques ou des Tégénaires que nous avons l’habitude de voir dans nos maisons, détaille Laurent Vienne, soigneur au musée. Elles ne sont absolument dangereuses. D’ailleurs, elles sont incapables de percer la peau humaine pour infliger une morsure."

Une araignée plus rare que le grand panda de Pairi Daiza

Les différents terrariums du musée accueillent des mygales qui dépassent la dizaine de centimètres de longueur, ou encore des scorpions. L’expo montre aussi une araignée-loup de Deserta, la plus grande araignée d’Europe mais aussi l’une des plus rares au monde. "C’est une araignée plus rare que le grand Panda de Pairi Daiza, compare Laurent Vienne. Nous avons exposé un individu adulte, mais nous avons aussi 70 bébés que nous soignons dans des pièces annexes du musée." "Il reste moins de 3000 araignées de cette espèce-là dans le monde, c’est dire si elle proche de l’extinction", appuie Christophe Rémy qui se dit très fier de pouvoir participer au programme de conservation de cette araignée.