Après Verviers, Seraing aussi fait tomber le masque

De plus en plus de communes décident ou envisagent de ne plus rendre obligatoire le port du masque en extérieur. Après Verviers (précurseur dans la province) et peut-être avant Liège, Huy et Waremme sans doute, c'est la ville de Seraing qui décide d'en finir avec le port du masque dans certaines rues de la localité.

Le point a été abordé lors soir au conseil communal. Dès ce mardi, les Sérésiens seront dispensés de porter le masque en extérieur.

Bas les masques ! "Ah bon ? Mais je vais le garder encore un peu…"

On le disait plus haut, c'est déjà le cas à Verviers depuis cinq jours, sauf dans les files d'attente et sur le marché. Alors, comment réagissent les habitants ? Se sentent-ils libérés, délivrés, ou ont-ils des craintes ?

En réalité, ils ne savent pas tous qu'ils peuvent enfin tomber le masque. "Ah bon ? Non, je ne le savais pas !", nous répond une dame croisée dans une rue du centre-ville. "Mais je crois que je vais attendre encore un peu avant de l’enlever…"

Même son de cloche chez ce Monsieur d’une cinquantaine d’années : "Moi, je le porte aujourd’hui et je continuerai encore à le porter jusqu’à la fin de l’année, malgré le fait que j’ai déjà reçu mes deux doses de vaccin. Parce que cela me fait peur ! Je pense que beaucoup de gens devraient en faire autant."

Un sentiment de liberté pour d’autres

A contrario, certains ont sauté sur l’occasion pour "enfin respirer" : "Non, moi je ne le porte plus ; mon employeur m’avait dit que c’était officiel à partir d’aujourd’hui. Je suis donc tout à fait dans la légalité. Je continue de le mettre uniquement dans les magasins et sur mon lieu de travail (…) Et en rue, pouvoir remarcher sans masque, qu’est-ce que ça fait du bien ! On respire…"

La ville de Liège, de son côté, semble attendre une réunion de coordination entre diverses communes fin de semaine, pour se décider. Mais la tendance qui se dessine, comme aussi à Huy et Waremme, c'est bien celle de l'abandon du masque en rue.