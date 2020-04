Après une semaine à attendre un vol vers la Belgique, Océane est enfin rentrée

Nous vous racontions début de semaine les mésaventures vécues par Océane, une jeune Brainoise de 18 ans, en séjour linguistique en Australie. Comme tous les Belges séjournant à l’étranger, elle souhaitait rentrer dans sa famille en raison de la pandémie de coronavirus. Sa dernière chance de rentrer était un billet pour un vol Sydney-Bruxelles, avec escale à Doha, prévu ce 31 mars. "L’aéroport de Sydney était quasiment vide, il n’y avait que quatre vols prévus ce jour-là. Des militaires patrouillaient à l’extérieur et ne laissaient entrer que les détenteurs d’un billet d’avion, témoigne la jeune fille. Quand je suis arrivée au comptoir, il n’y avait plus de place à bord pour moi : le vol était surbooké !". En pleurs, Océane s’est néanmoins fait aider par la préposée qui lui a finalement permis d’embarquer, non sans avoir passé un test médical préalable.

Un vol vers Bruxelles quasiment vide

La jeune fille redoutait d’être ensuite bloquée à Doha. Mais son escale au Qatar s’est au contraire bien passée. "J’ai retrouvé à l’aéroport des amies dont j’avais fait la connaissance à mon départ en Australie. Elles venaient de Melbourne ou encore d’Indonésie. Contrairement au vol précédent, celui-ci était quasiment vide. Il n’y avait à bord que des Belges qui rentraient chez eux, des jeunes comme nous mais aussi des familles", poursuit-elle. Sa maman, Marie-Noëlle, l’a récupérée mercredi après-midi à l’aéroport de Zaventem, complètement soulagée. "Elle se porte à merveille", soupire-t-elle.

Quarantaine familiale

De retour à la maison, sa valise a été désinfectée et tout son contenu est passé à la lessive. Le médecin a été contacté. Toute la famille devra passer les quinze prochains jours en quarantaine, comme recommandé. "C’est un drôle de retour, en effet. Je ne peux pas retrouver mes amis ni le reste de ma famille. Mais je ne réalise pas encore tout à fait que je suis rentrée", commente Océane. Elle va à présent se reposer, loin des tracas des aéroports. Ses parents quant à eux vont encore essayer de faire intervenir l’assurance et l’organisme WEP via lequel leur fille est partie. "Si au moins, ils pouvaient tenir compte de son expérience et de nos remarques pour que ce genre de mésaventure n’arrive pas à d’autres jeunes, ce serait déjà une belle victoire", insiste la maman.