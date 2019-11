Après une année noire, la filière du gibier wallon reprend du poil de la bête

Les fêtes de fin d'année approchent à grand pas. Dans un mois, vous consommerez peut-être du gibier. La filière a fortement souffert en 2018, notamment à cause de la crise de la peste porcine. Les cinq ateliers wallons de découpe agréés se portent aujourd'hui mieux. Ils ont survécu grâce aux indemnités accordées l'année dernière par la Région wallonne.

"Lorsque le gouvernement wallon a vu arriver la peste porcine africaine, il a demandé aux chasseurs de tirer, de tuer énormément de sangliers", explique Benoît Petit président du Royal Saint-Hubert Club de Belgique.

"Le problème pour les chasseurs, c'était l'écoulement justement de cette venaison parce que les ateliers agréés en avaient trop. Et ils ne souhaitaient pas prendre tous les sangliers aux chasseurs. Donc pour encourager la chasse et la diminution des populations, le gouvernement wallon a donné une prime de 70 euros pour tout sanglier tiré. Et cette prime, il l'a donné aux ateliers de découpe et non pas aux chasseurs. De la sorte, les ateliers étaient obligés en contrepartie de prendre tous les sangliers que nous leur proposions et de les valoriser".