Après six mois de fermeture, réouverture ce mardi 26 mai du recyparc de Wasmuël

Après près de six mois de fermeture, le recyparc de Wasmuël sera à nouveau accessible au public dès ce mardi 26 mai. La fermeture avait été décidée fin novembre 2019 suite aux comportements de plusieurs usagers au sein de ce recyparc. Estimant que ces comportements ne permettaient plus d’assurer la sécurité des citoyens et du personnel Hygea, la direction de l’intercommunale avait décidé la fermeture pure et simple de ce parc à containers.

Durant la fermeture, Hygea et les autorités de la commune de Quaregnon, en collaboration avec les Services de Police, ont défini et mis en place une série de mesures permettant de rétablir les conditions de sécurité.

Les travaux effectués

Ainsi, le recyparc de Wasmuël est désormais équipé d’un système de vidéo-surveillance. Grâce à cette installation, les camérs font l’objet d’une surveillance mutuelle croisée (chaque caméra est elle-même filmée par une autre). Les images sont enregistrées et peuvent être consultées et mises à disposition des services de Police à distance via une connexion sécurisée, le local réservé au personnel a été sécurisé via l’installation de grillages, les clôtures ont été consolidées, les conteneurs faisant parfois l’objet de vols sont désormais fermés.

D’autres aménagements sont prévus

Des travaux de sécurisation supplémentaires seront réalisés dans les prochaines semaines, comme des barrières automatiques qui seront placées à l’entrée et la sortie du recyparc ainsi que l’installation de points d’éclairage supplémentaires

COVID 19 : rappel des obligations

Comme les autres recyparcs Hygea, le recyparc de Wasmuël sera ouvert du mardi au vendredi (fermeture le samedi) de 9h à 17h.

Les citoyens peuvent y apporter leurs déchets habituels sauf l’asbeste-ciment (amiante), les DSM (déchets spéciaux des ménages), les pneus, les huiles et graisses végétales et les huiles minérales.

Pour chaque type de déchet, une quantité maximale de 1m³ par passage a été fixée.

D’autres mesures de sécurité spécifiques sont d’application comme le port du masque obligatoire et le respect de la distanciation sociale de 1 mètre 50 minimum obligatoire en tout temps avec le personnel des recyparcs et avec les autres citoyens présents dans le parc.

Il est de plus rappelé qu’il ne sera accepté que deux personnes maximum par véhicule et qu’un seul passage par semaine et par ménage n’est autorisé.

Toutes les infos sont à découvrir sur le site de l’intercommunale www.hygea.be