Après quinze ans de fermeture, une nouvelle vie s'annonce pour la gare de Boussu

La SNCB et la commune de Boussu viennent de signer un accord. C'est désormais la commune qui aura la gestion du bâtiment de la gare via un bail emphytéotique, pour une durée de 50 ans et contre un montant unique de 90.000 euros. La gare a été fermée en 2003 et le bâtiment est resté vide. Il a été vandalisé et a subi des dégradations. Une situation inconfortable et peu sécurisante pour les 1169 voyageurs qui prennent chaque semaine le train à Boussu. Car malgré la fermeture, le train s'arrête heureusement toujours dans cette commune située sur la ligne Bruxelles-Quiévrain.