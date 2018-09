Après plus d'un an de travaux, la musique résonne à nouveau au Cirque royal

À Bruxelles, le Cirque royal, repris par la Ville au détriment du Botanique, rouvre enfin ses portes ce samedi après un peu plus d'un an de travaux. La salle de spectacle sera de retour pour accueillir ses spectateurs avec une journée portes ouvertes. De quoi réjouir le public, les artistes et les commerçants des alentours.

Nous avons eu l'occasion de visiter la salle en avant-première. Les artistes ont repris possession de la scène et la musique résonne à nouveau.

"On a à peu près remplacé toutes les techniques de la chaufferie, l’entièreté de l’installation électrique, on a refait les ascenseurs, l’éclairage de sécurité… détaille Déborah Van Der Linden, une des architectes de la rénovation. C’est toute la part de travaux non visibles."

Les architectes ont également rendu hommage au bâtiment, en respectant la structure initiale.

Pour le nouveau directeur, Denis Gerardy, la programmation doit rester tout public, comme avant. "De l’humour, de la chanson, du rock, des ballets et du théâtre également. Il y a déjà plus de 75 spectacles qui sont prévus jusqu’au mois de juin 2019. Cette salle doit être rendue le plus rapidement possible au public et au quartier."

Car la fermeture de la salle a fait souffrir les commerces du coin. Avec la réouverture imminente, les commerçants ont bon espoir. "On l’attendait parce que ça a été très calme. C’est donc une bonne chose pour tout le quartier. Et effectivement, pour les commerçants aussi ça va mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit."

Pour son retour, le Cirque royal propose une journée portes ouvertes. Expos, concerts, animations… la fête se fera à l’intérieur comme à l’extérieur.