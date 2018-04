Après Pelé en 1992, le capitaine brésilien du PSG Thiago Silva à Schaerbeek

Un visiteur de prestige dont le passage est passé inaperçu dans la presse. Lundi dernier, Thiago Silva, le capitaine du Paris Saint-Germain était dans les tribunes du stade du Crossing de Schaerbeek. Le Brésilien assistait à une rencontre de la Brussels Football European Cup, la ligue des champions des équipes de jeunes. Un tournoi qui a quelques années et une solide réputation. Il attire les plus grosses écuries comme l'Ajax Amsterdam, Barcelone, Manchester City, la Roma ou encore le Paris Saint-Germain.

En catégorie U10, dans l'équipe parisienne, jouait Isago Silva, le fils de Thiago Silva. Entre la finale de la Coupe de la Ligue remportée par le PSG quelques jours auparavant et un déplacement à Saint-Etienne ce vendredi soir, le coéquipier de Neymar et Cavani a trouvé le temps de venir supporter son fils.

Malgré une casquette et une capuche, le capitaine parisien a été reconnu et assailli de demandes de selfies et d'autographes avant de rapidement s'éclipser.