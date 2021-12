Après le tunnel Annie Cordy, le boulevard Annie Cordy ? "Le plus vite possible" souhaite la ministre bruxelloise Elke Van den Brandt

En marge, il y a l’aspect administratif et les "énormes tracasseries" que cette modification va engendrer pour les administrations et les habitants, en termes de "domiciliation, de documents urbanistiques, d’actes notariés", sans oublier "le coût financier" ajoute la libérale. En résumé, l'ancienne bourgmestre n'est pas favorable non plus.

Mais voilà : ce changement de nom ne fait pas l’unanimité, d’abord auprès des deux communes que traverse l’actuel boulevard Léopold II : Koekelberg et Molenbeek-Saint-Jean. Dans la DH du 25 octobre dernier , Ahmed Laaouej (PS), bourgmestre de Koekelberg déclarait : "En début de législature, une interpellation d’un mandataire libéral relayait les inquiétudes des riverains au sujet du changement de nom. Cela me laisse à penser qu’il s’agit d’un sujet sensible. J’ai senti que cela divisait la société koekelbergeoise. Je me dois d’en tenir compte." En clair : le dossier n’est pas d’actualité.

"J’espère que l’on pourra entamer ce trajet le plus vite possible !" Pour la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), après avoir débaptisé le tunnel Léopold II pour en faire le tunnel Annie Cordy , il faut passer à l’étape suivante : rebaptiser également le boulevard Léopold II en surface pour qu’il prenne le nom de la célèbre chanteuse bruxelloise. C’est ce que la ministre a indiqué ce mardi matin en commission Mobilité du Parlement bruxellois.

L’annonce de la volonté de changer le nom du tunnel, dans un souci de féminisation de l’espace public de la part des autorités régionales, remonte, on s’en rappelle, à mars 2020. Un an plus tard était annoncé le nom choisi après consultation populaire.

"Le gouvernement bruxellois souhaite élargir cette initiative de féminisation de l’espace public et y inclure le boulevard Léopold II. Avoir le même nom pour le tunnel et le boulevard sera plus clair pour les usagères et les usagers", a rappelé ce mardi la ministre.

Pas de timing pour le moment

"C’est dans ce sens qu’une invitation de collaboration a été envoyée aux bourgmestres des deux communes. Un tel changement ne peut se faire sans l’accord et la participation des deux communes. Il y a une grosse différence entre un tunnel où personne n’habite et un boulevard où des gens habitent, où un changement de nom a un impact sur leur vie quotidienne", reconnaît la ministre.

"On n’a pas un timing, on n’a pas de délai", précise encore la ministre. "Mais on veut le faire, en collaboration et en concertation avec les communes. La Région bruxelloise reste disponible pour étudier l’ensemble de la faisabilité du projet si les communes décident de vouloir poursuivre ce projet de féminisation de l’espace public pour faire en sorte qu’on puisse entame ensemble les concertations nécessaires. Pour l’instant, il n’y a pas de volonté dans les deux communes. C’est pour cette raison qu’on reste à disposition. C’est pour cette raison que j’espère qu’on pourra entamer ce trajet le plus vite possible."

Elke Van den Brandt rappelle : l’objectif n’est pas de "supprimer le nom d’un roi mais d’augmenter le nombre de noms de femmes dans l’espace public". Actuellement, seulement 6% des artères et places bruxelloises portent des noms de femmes.

Précisions que le tunnel Léopold II ne deviendra officiellement le tunnel Annie Cordy qu’au terme de chantier de rénovation, soit début de l’année 2022.