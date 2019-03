Après le FDF, le PS et le cdH, Souad Razzouk envisage un retour chez DéFI

Aujourd'hui, elle nuance. "A l'époque, ce que j'ai dit était ce que je ressentais sur le moment", nous confie-t-elle. "Je ne comprenais pas les enjeux institutionnels. Après mon expérience de députée, j'ai repris des études en socio-anthropologie. Et je me suis rendu compte que c'est le système politique qui ne m'arrangeait pas, pas forcément le parti. Quand je suis passée au PS, j'ai constaté qu'on ne supportait pas d'avoir une militante d'origine étrangère plutôt à la droite de la gauche. Enfin, en tant que députée sortante, je m'attendais à obtenir la huitième place pour les régionales de 2009. J'ai eu la 28e."

Pourtant, début 2007, lorsque Saoud Razzouk députée FDF claque la porte au nez du président Olivier Maingain, les mots sont très durs. C'est le clash. Elle se déclare "soulagée" et lâche dans La Libre : "Il est temps que le FDF s'intéresse à d'autres problématiques que le linguistique et l'institutionnel. Il doit s'intéresser aux Bruxellois et pas uniquement aux habitants de la périphérie". Dans la DH , elle déclare au sujet d'Olivier Maingain: "En dehors du fait qu'il ait un comportement dictatorial au sein de son parti, je trouve que ce parti n'a plus aucune idéologie."

Après le passage au PS, retour au centre de l'échiquier, au cdH. En 2009, Souad Razzouk rejoint le parti de Joëlle Milquet. "J'avais dit que j'étais prête à militer mais pas à être candidate. Finalement, on m'a mis sur la liste. Vous savez, entrer dans un parti, c'est facile. En sortir, ça l'est moins. C'est comme une secte." Aux régionales, Souad Razzouk n'est pas élue: l'idylle avec le cdH tourne court. Dans le parti, on parle d'une candidate ingérable, personnelle . En campagne, elle accumule les couacs.

Tournée vers ses activités liées à la diversité, au travers de l'ASBL La Magie des cultures, Souad Razzouk a donc décidé d'opérer un retour auprès des amarantes. Cette ancienne proche du ministre Didier Gosuin - elle a été sa conseillère santé au début des années 2000 - justifie: "Si c'était à refaire, je referais le même parcours. C'est grâce à ce parcours que je peux aujourd'hui avoir une analyse clairvoyante des choses, moins émotionnelle. Le cdH m'a sollicitée pour être candidate en mai prochain. J'ai refusé. Aujourd'hui, je me sens DéFi et je vais certainement solliciter ma carte au parti, soutenir des candidats. Mais je ne veux pas être moi-même candidate. Travailler dans un cabinet ministériel si DéFi reste dans une majorité régionale? Non plus. Ce que je veux, c'est soutenir et œuvrer à faire prendre conscience au personnel politique de l'importance de la diversité. Et puis, avec le temps, j'ai compris la chance que j'ai eue de travailler dans un cabinet ministériel comme conseillère. On m'a fait très vite confiance. Alors que dans les autres partis, on vous cantonne aux permanences sociales."

Adhérer à trois formations politiques différentes reste toutefois déroutant et peut poser questions en terme d'implication. Souad Razzouk a donc milité dans trois partis différents en moins de vingt ans. Cela rappelle, dans une autre mesure, le cas de Mariem Bouselmati passée par Ecolo, le MR, le PS et enfin le cdH entre 1994 et 2014.