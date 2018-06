Cela fait un an que Bernard Bauwens est victime de menaces et de pressions. On lui a déjà déposé des déchets - et même un chat mort - devant sa porte. Dernier exemple en date : un message sur Facebook faisant allusion à des armes et des pelles… La goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Selon Bernard Bauwens, c'est l'œuvre d'un marchand de sommeil, fâché que la ville d’Antoing ait déclaré ses maisons insalubres. Le maïeur a décidé de ne pas en rester. Il compte déposer plainte.