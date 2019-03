Après la tempête, place aux réparations à Florennes.

Les vents violents de dimanche ont fait beaucoup de dégâts. Après les interventions d'urgence, les pompiers sont sur le pont pour finir le travail.

Le vent a soufflé très fort, dimanche. La zone de secours DINAPHI (arrondissement Dinant-Philippeville) a effectué 240 interventions pendant la tempête. "La situation est gérée, aujourd'hui. Hier, c'était le branle-bas de combat", confirme Gilles Boonen, porte-parole de la zone DINAPHI. Place maintenant aux opérations moins urgentes dans les 22 communes de la zone. "Du tronçonnage, du bâchage de toitures....environ une dizaine d'interventions sur toute la zone".

Travail en équipe réduite

Les choses prennent du temps, aujourd'hui. Les pompiers traitent un problème à la fois car ils sont peu nombreux. "Ils se reposent car ils ont travaillé d'arrache-pied pendant toute la nuit. Maintenant, on s'occupe des opérations moins urgentes."

Un sapin bloque notamment la voirie, à Florennes. "La problématique, ce sont les câbles électriques qui se trouvent en dessous", explique Patrick Philippart, chef de zone.

Des opérations délicates

"On doit procéder de manière séquentielle. D'abord l'alléger, essayer de le faire remonter. Si pas, on va le débiter en commençant par la tête; en mettant toutes les sécurités pour le personnel", poursuit le chef de zone. Ce genre d'opérations est fréquente après une tempête. "Les arbres en bord de voirie, les racines sont coupées...donc ils ne tiennent presque pas. En cas de gros vent comme hier, ils tombent". La mission des pompiers est de sécuriser au maximum les lieux. "Ce n'est pas facile, il y a quand même un danger pour le personnel et on essaie de limiter les dégâts pour les infrastructures".