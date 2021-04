Après la nourriture, place aux fleurs bio, locales et de saison

Le projet des " Fleurs de Mag " est de cultiver des fleurs locales, biologiques et de saison. "Je respecte vraiment le cycle des saisons. J’ai des serres, mais des serres non chauffées pour les plantes qui ont besoin de beaucoup de chaleur en été et pour celles qui doivent être au sec en hiver." La productrice réalise également tous les travaux à la main sur les 800 mètres carrés qui composent son exploitation. "Les fleurs que je cultive ne sont pas forcées comme elles pourraient l’être dans d’autres régions où on va retrouver des fleurs à tout moment de l’année parce qu’elles sont chauffées, parfois éclairées jour et nuit pour recréer des cycles de manière artificielle." Ici, la récolte des fleurs se déroule seulement durant la belle saison : de la mi-mars au début du mois de novembre. "C’est clair que cet aspect saisonnier est un peu limitant. En dehors de ces huit mois de récolte, il faut être inventif : travailler autour de la fleur séchée, peut-être produire des plantes en pots", reconnaît la productrice.

Une fois par mois, Magalie Braune propose des bouquets de sa réalisation à la vente aux particuliers, mais la grande majorité de ses récoltes est vendue à des fleuristes professionnels. "Je livre des commerces de fleurs aux profils très diversifiés, mais j’ai de plus en plus de clients qui ne font que de la fleur écoresponsable. Il y a quelques fleuristeries qui commencent à ouvrir et qui se dédient uniquement à la fleur locale et écoresponsable. " En tout, ce sont environ 150 variétés de fleurs d’ornementation qui vont se succéder semaine après semaine sur la parcelle. Selon la productrice, le prix est un plus élevé qu’à la criée, mais presque comparable aux prix que propose un grossiste conventionnel : " C’est un peu plus cher, mais c’est une fleur qui sent bon, qui tient longtemps… C’est un autre produit que la fleur conventionnelle ! Il y a beaucoup de gens qui ont envie d’acheter une fleur qui ne vient pas de l’autre bout du monde, qui fait du bien à notre nature et aux gens qui la cultivent.".

A l’heure actuelle, "Les fleurs de Mag" se développent au sein de la couveuse d’entreprise Creajob. Au vu des demandes de fleuristes qui affluent, la jeune entrepreneuse est confiante sur la réussite de son projet lorsqu’il devra quitter cette structure d’aide.