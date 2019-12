Après huit ans d'attente, les nageurs chimaciens ont reçu un joli cadeau pour Noël !

La piscine de Chimay a enfin rouvert ses portes au public, après huit ans de fermeture. De quoi retrouver le sourire dans la région… Il faut dire que l'infrastructure manquait à tous (nageurs, membres de club, élèves et écoles...). Elle propose désormais une grande pataugeoire, un bassin de 25 mètres comprenant 5 couloirs de nage.

L’investissement, lui, s’élève à 4 millions d’euros, dont une grande partie a été subsidiée. La commune a participé pour plus d’un million d’euros.

La nouvelle piscine est sobre, moderne, lumineuse et résolument conçue pour la pratique de la natation. Les responsables visent les 100.000 entrées par an. Et vu l'enthousiasme constaté dès les premières heures, l'objectif semble raisonnable.

Tant du côté du gérant, des maîtres-nageurs que du public, l’avis est unanime : "On est très content d’avoir retrouvé un lieu où l’on peut pratiquer son sport favori. C’est propre, lumineux… Il a fallu être très patient mais on est ravi ! C’est un vrai plus pour la région (…) Nous n’avons pas beaucoup de moyens de communication. Ici, c’est désormais un bel ensemble : piscine, piste, centre sportif, tennis, padel… On a été gâté ! (…) Huit ans, c’est long ! Des élèves par exemple n’ont jamais appris à nager. Or, c’est important !"

Quelques heures à peine après l’ouverture, ils étaient nombreux à s’être déplacé pour jouer dans l’eau et faire des longueurs. Et tous affichaient un large sourire. L’attente semble donc comblée… "C’est un beau cadeau de Noël (rires) !"