Après cinq ans d’attente, les échasseurs namurois entrent au patrimoine immatériel de l’UNESCO

C’est désormais officiel, l’UNESCO a annoncé à 10h37 qu’elle vient d’inscrire la tradition des joutes sur échasses sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, et donc, dans le club très fermé des traditions à sauvegarder.

On savait que l’Unesco devait officialiser la nouvelle une semaine avant Noël et depuis quelques jours, la rumeur d’un beau cadeau sous le sapin semblait se confirmer. Cette reconnaissance d’une tradition namuroise est désormais acquise et a été actée lors de 16e session du comité intergouvernemental pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui s’est ouverte lundi.