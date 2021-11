Après 6 ans, le Slide est enfin vraiment arrivé, une centaine de clients ont été livrés.

C’est une délivrance pour Laurent Wéry et sa petite équipe, Charlee et Thomas. Il y a plus de six ans, la start-up carolo SlidenJoy basée à Acoz présentait avec tambours et trompettes une idée susceptible de changer la vie de ceux qui travaillent ou jouent sur un ordinateur portable : le Slide, un système permettant d’adjoindre à l’écran principal deux écrans supplémentaires alimentés par une seule prise USB reliée à l’ordinateur. L’innovation était remarquée par plusieurs médias internationaux. Mais de l’idée à sa réalisation, il y a un pas. Dans un premier temps, 600.000 euros sont récoltés via le système du crowdfunding. 1600 personnes investissent dans le projet.

La Chine, eldorado des nouvelles technologies

S’ils ont certes l’ambition de développer un produit unique et novateur, aucun des trois fondateurs de la start-up ne sont ingénieurs. Et s’ils ont dans un premier temps l’ambition de faire produire le Slide en Europe, ils doivent rapidement se tourner vers la Chine. Car c’est là que se trouve l’industrie informatique capable de produire cette innovation à grande échelle. Et cela va prendre du temps. Laurent Wery détaille les étapes : "nous avons dû trouver un partenaire. Je ne compte plus les voyages que nous avons faits en Chine. Finalement, nous avions un contact qui nous a même permis de rencontrer le patron de Lenovo qui semblait croire en notre produit. Avec ce partenaire, nous avons développé notre Slide. Cela a pris du temps : plus de trois ans. Mais il y avait encore des détails. Il voulait passer à la commercialisation, mais les prototypes proposés ne nous convenaient pas. Nous voulions un produit au top, dans les moindres détails. Finalement, nous avons eu l’opportunité de passer à la production au bout de cinq ans. Nous lui avons versé 400.000 euros, preuve à l’appui, pour la production de 1500 exemplaires, livrables sous 40 jours. Mais ensuite, il a voulu nous faire un enfant dans le dos en voulant commercialiser lui-même le produit. Nous avions les contrats et les preuves de paiements". Les contacts sont alors rompus.

L’impatience et le mécontentement des investisseurs.

600.000 euros, c’est le montant récolté par la start-up via le crowdfunding pour le développement du Slide. Quelque 1600 personnes. Dès le départ, ils ont investi. On les appelle les backers. Ceux qui croient en un projet et investissent. De délais en attente, ces backers se sont montrés impatients et même menaçants. Mais la participation à un crowdfunding n’est pas une commande de produit. C’est ce qu’explique Fred Wins, patron du coworking de Charleroi qui accueillent et conseillent des start-up qui veulent créer leur entreprise : "le crowdfunding, c’est comme la bourse. C’est un pari. On croit en un projet, on y souscrit. Il n’y a aucune garantie de réussite. On n’achète pas un produit via le crowdfunding, on participe au financement de son développement. C’est inscrit dans le contrat lors d’une participation à un crowdfunding. En cas d’échec du projet, il n’y a pas de remboursement. C’était un pari, comme en bourse. On gagne ou on perd. Mais en cas de succès, on est le premier servi". Hors du crowdfunding, certains avaient précommandé le Slide en dehors du crowdfunding et se sont avérés impatients ont été remboursés. Les backers, eux, ne le seront pas, mais doivent être livrés en premiers en cas de succès.

Plaintes et procès, une suspicion de fraude

Aux Etats-Unis, la Start-up carolo a dû se défendre par rapport à un dépôt de brevet. Laurent Wéry se défend : "une question de charnières, un gars avait déposé un brevet, rien à voir avec le nôtre. Mais nous avons été en procès. Une question mécanique. Rien de technologique. Nous avons eu gain de cause. Mais cela nous a coûté plus de 60.000 dollars. Les Etats-Unis c’est le royaume des procès hors normes pour rien !". Plaintes également des backers et de ceux qui avaient précommandé : "Nous avons fait l’objet d’une enquête du SPF économie suite à de nombreuses plaintes, explique Laurent Wery. Mais nous avons pu produire tous les documents qu’ils nous ont demandés, preuve de paiements, démontrant que l’argent reçu avait bien été investi dans le développement du produit. L’action du bureau anti fraude est aujourd’hui éteinte".

Les raisons du délai de plus de 6 ans…

Outre l’absence de connaissance des trois carolos inventeurs de ce produit et leur longue recherche de partenaires fiables en Asie, d’autres raisons expliquent le retard pris. Deux ans. La crise du coronavirus, pour commencer. "Lors de notre dernier voyage en Chine, on a commencé à en parler. Le jour de notre départ de là-bas, les masques sont apparus en masse et on commençait à nettoyer l’aéroport au K-cher, explique Charlee. Le lendemain, la Chine, dont ses entreprises et celle qui devait produire nos Slide étaient à l’arrêt". La pénurie de composanst électroniques sur le marché mondial, ensuite. "Ça a été un frein, comme pour tout le monde technologique. Nous sommes heureusement parvenus à nous fournir le matériel électronique nécessaire disponible à la production supplémentaire de 5000 Slide dans un délai raisonnable. De quoi servir les backers et ceux qui ont précommandé l’appareil sur notre plate-forme", explique Laurent Wéry".

Un certain mécontentement demeure

6 ans et demi, c’est long ! D’autant que pendant deux ans, la start-up est demeurée silencieuse par rapport à ses backers. "C’est notre volonté, admet le CEO, Laurent Wery. Mais même si nous n’avons jamais douté et n’avons jamais imaginé abandonner, notre enthousiasme a été terni par ces délais. Il y a des choses que nous ne pouvions pas communiquer, par rapport aux partenaires chinois. Tout cela sera chose faite demain, avec une communication pleine et entière à l’égard de notre communauté de 1600 personnes". Il existe en tout cas toujours, et bien décidée, une communauté des croyants au projet aux premières heures qui aujourd’hui se sentent floués et continuent à crier à l’arnaque sur les réseaux sociaux. Malgré le retour positif de plusieurs personnes qui ont reçu le Slide tant attendu, les délais et le manque de communication ont fait perdre à la Start-Up de nombreux convaincus de la première heure.