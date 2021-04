Après 500 ans, les pieux en bois retrouvés dans le chantier du palais de justice de Namur vont parler

La tour de défense du 16e siècle, découverte dans le chantier du palais de justice de Namur, a été détruite mais en dessous les archéologues ont découvert des dizaines de pieux en bois qui servaient de fondation à cette imposante construction.

"C’est un peu l’ancêtre de nos pieux Franki, explique l’archéologue de l’Agence wallonne du patrimoine Marie Verbeek. Nous en avons retrouvé une trentaine sous la tour, fichés dans le sol. C’est une technique utilisée pour stabiliser des constructions sur un sol instable, ce qui est le cas ici puisque nous sommes au bord de la Meuse. Grâce à ces pieux, nous allons pouvoir dater la tour."

Les cernes de l’arbre ont enregistré le climat d’il y a 500 ans

C’est ici que les archéologues cèdent le témoin aux dendrochronologues, capables de dater un tronc d’arbre à la saison prêt grâce aux cernes.

"L’arbre forme un cerne chaque année, explique Christophe Maggi (de l’Institut royal du patrimoine artistique). L’épaisseur varie en fonction des conditions climatiques, selon que l’année a été plus ou moins chaude, plus ou moins humide. L’histoire du climat, en quelque sorte, s’imprime sur le tronc."

Les scientifiques possèdent des tables retraçant assez précisément l’histoire du climat sur des centaines d’années. Ils peuvent donc comparer la ligne de vie de l’arbre, dégagée grâce aux cernes, avec le graphique du climat, et fixer la date de l’abattage.

Une tour inspectée par Charles Quint ?

"Ce qui donnera la date de construction de la tour, se réjouit Marie Verbeek. Quelque part au début du 16e siècle".

A l’époque, Namur est coincée entre la France et les Pays-Bas espagnols, et donc souvent assiégée. Les fortifications érigées à cette période doivent être de plus en plus robustes, pour résister aux canons. En 1515, Charles Quint, alors seulement âgé de 15 ans, est passé à Namur. Peut-être pour inspecter les tout nouveaux remparts de la ville ?