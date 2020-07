Approvisionnement en eau : pourquoi Bruxelles semble épargnée par la sécheresse ?

Certes, les besoins des consommateurs bruxellois sont bien différents. Ici, pas d’agriculture et beaucoup moins de piscines dans les jardins. Mais Vivaqua, la société bruxelloise de production et distribution d’eau, le confirme : il n’y aurait pas de risque de pénurie dans les communes desservies par l’intercommunale. Comment expliquer cette position avantageuse, a fortiori dans une région dont le sous-sol ne recèle que très peu d’eau ? C’est ce que nous avons souhaité comprendre.

240.000 mètres cubes sont ainsi tirés du fleuve chaque jour (soit 3 mètres cubes par seconde). Pas de quoi assécher la Meuse, dont le débit varie entre 100 et 200 mètres cubes par seconde. Il n’empêche, pour Stéphane Courtois, responsable de la production chez Vivaqua, "l’usine est soumise à des autorisations et sa production est parfois réduite pour s’adapter au débit du fleuve", comme c’est le cas en période de sécheresse.

Laurence Bovy :"Nous tentons de savoir de quelle quantité d'eau nous aurons besoin dans 20 ou 30 ans" - © Tous droits réservés

"L’eau de la Meuse nous assure entre 40% et 50% de la production d’eau potable", explique Laurence Bovy, directrice de Vivaqua. Et elle l’assure : "Il n’y a pour le moment pas de risque de restrictions, car la diversité de nos captages nous permet de faire face aux changements climatiques et à la sécheresse".

Mais qu’en sera-t-il dans dix ou 20 ans ? Personne ne sait, alors on travaille sur plusieurs scénarios. En pratique, Vivaqua a récemment engagé un hydrogéologue chargé d’évaluer un plan des besoins à 5 ans et à plus long terme, en tenant compte de la pluviosité et de l’évolution de la consommation. Car, précise Laurence Bovy, "l’approvisionnement n’est pas garanti à long terme. Il faut garder en tête que l’eau est précieuse et qu’il faut l’utiliser intelligemment".

Précieuse… Et plus rare ces trois dernières années : les étés étaient très secs et l’hiver 2019 également. "Il faut des modèles mathématiques qui tiennent compte de tous les paramètres", conclut la directrice de Vivaqua.

Et parmi ces paramètres, il y a l’approvisionnement des autres régions. Car Vivaqua vend aussi une grande partie de son eau à ses voisines. Sur les cent trente millions de mètres cubes d’eau potable produits chaque année, septante millions prendront la direction des entreprises ou des foyers bruxellois. Le reste (environ quarante pourcents de la production) alimentera la Flandre et la Wallonie dont les infrastructures peinent à répondre aux besoins de leurs habitants.