Appel du procès Léopold : l'arrêt ce jeudi à 9h00

L'explosion rue Léopold, c'était il y a plus de onze ans. Le procès en appel se termine ce jeudi. L'arrêt doit être prononcé à neuf heures au Palais de Justice. Le propriétaire et l'intercommunale d'incendie avaient été condamnés une première fois en octobre dernier. Deux employés du service sécurité et salubrité de la Ville avaient, eux, été acquittés. Les familles des victimes et le parquet ont fait appel de ce premier jugement. Tout le monde s'est donc retrouvé de nouveau au Palais de Justice.

Les condamnés seront-ils toujours condamnés ? Les acquittés seront-ils encore acquittés ?

En première instance, le propriétaire avait pris 14 mois avec sursis. Il avait bricolé son installation de gaz. Le service de prévention de l'intercommunale d'incendie avait aussi été dit coupable. Les pompiers avaient demandé un contrôle de conformité. Ils n’ont pas vérifié que ce contrôle avait été réalisé. Ensuite, appelés pour une odeur de gaz peu de jours auparavant, ils étaient repartis sans rien trouver.

L'avocat des pompiers a expliqué que l'intercommunale ne peut pas être poursuive. Si elle ne peut pas être poursuivie, elle ne peut pas être condamnée. Si elle n'est pas condamnée, ce ne sera pas à elle d'indemniser les victimes et leurs familles. C'est peut-être bien ça qui s'est joué pendant ce deuxième procès : le propriétaire restera-t-il le seul coupable ? Et qui indemnisera les victimes et leurs familles ?

L'explosion rue Léopold avait tué quatorze personnes et en avait blessé dix-neuf dans la nuit du 27 janvier 2010.