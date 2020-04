Appel aux dons pour offrir 600 repas au personnel de la Clinique Saint-Pierre d'Ottignies

L’initiative est spontanée et bénévole. Les équipes de la ferme de Froidmont, un centre d’insertion socioprofessionnelle basée à Rixensart, ont décidé de se retrousser les manches. Du 6 au 30 avril, "nous allons offrir 150 repas à la cellule de crise coronavirus du CHU Saint-Pierre à Ottignies", explique Axelle Geltmeyer chargée de communication.

Un don de 8 euros équivaut à un repas

Les plats seront préparés par notre restaurant et ils seront destinés au personnel et à leurs familles. "Nous livrons nous-même les repas. Mais notre objectif est, en réalité, d’atteindre 600 repas. Et pour y arriver, nous lançons un appel au don. Chaque versement de 8 euros représente un repas offert", détaille Axelle de la ferme de Froidmont.

"Aidez-nous à soutenir le personnel soignant"

Comment pouvons-nous aider durant cette crise du coronavirus ? "Vous vous êtes posé cette question. Nous, avec toute l’équipe de Froidmont, nous y avons beaucoup réfléchi", explique Axelle Geltmeyer. "Et puis, il nous est venu une idée. Et si on offrait des repas au personnel soignant ? Il s’agira de plats gourmands à réchauffer à la maison et à partager en famille. Objectif : ne pas devoir cuisiner, pour donner un peu de réconfort".

Cliquez sur ce lien pour plus d'informations sur cette initiative : www.froidmontinsertion.be

45 stagiaires sont formés chaque par l'association

La ferme de Froidmont a pour objet l'insertion socioprofessionnelle d'adultes demandeurs d'emploi. L'association forme chaque année 45 stagiaires qui deviendront commis de cuisine, de salle ou maraîchers bio. L'idée est de les accompagner vers un emploi. 60 à 70 % des stagiaires parviennent à se réinsérer grâce à la ferme de Froidmont.