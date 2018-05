Appel à témoins pour un meurtre à Jette remontant à décembre 2014

Le parquet de Bruxelles a lancé mardi matin un appel à témoins et appelle toute personne qui aurait des informations en lien avec l'enquête pour le meurtre de Paul-André Vanderperren en décembre 2014 à les communiquer en appelant la police fédérale au 0800/30.300.

Une enquête judiciaire a été ouverte le 14 décembre 2014 en lien avec le décès de Paul-André Vanderperren, abattu d'une balle en pleine tête. Son corps a été retrouvé non loin de son domicile, clos 't Jaegerke à Jette.

Une instruction a été ouverte du chef de meurtre, mais aucun suspect n'a pu être interpellé à l'heure actuelle.

La victime était un retraité qui avait pour habitude d'aller voir des matchs de football au café Mercure à Jette. Il a été tué en revenant de cet endroit, le 14 décembre 2014 aux environs de 20H30.

"Plusieurs pistes ont été suivies dans cette enquête", explique Denis Goeman. "Les enquêteurs ont regardé si la victime avait des dettes ou des problèmes familiaux, mais ce n'était pas le cas. On a envisagé la possibilité que l'auteur se soit trompé de victime, ou que le meurtre soit une sorte de rite d'initiation d'une bande urbaine. Ces deux pistes n'ont pas donné de résultats non plus, de même pour la piste selon laquelle la victime aurait été témoin d'une activité criminelle, comme un trafic de drogue."