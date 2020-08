Dans certains ruchers-écoles, on constate une augmentation du nombre "d'élèves". Encore faut-il qu'ils "s'accrochent", et ne renoncent pas quelques mois plus tard. Les contraintes que l'apiculture impose peuvent décourager les néophytes. Mieux vaut bien se renseigner avant "de se lancer"! Depuis de nombreuses années, Benoit Urbain transmet sa passion pour l'apiculture dans plusieurs ruchers écoles, notamment celui d'Houtaing près de Ath. "Voici les 20 ruches, elles sont sous un abri, c'est plus confortable", nous montre l'apiculteur frasnois. Ses cours ont bien plus de succès qu'avant. "Quand j'ai commencé les ruchers écoles étaient relativement en perte de vitesse. Aujourd'hui, le nombre d'inscrits a presque quadruplé. Il y a une sorte de mode qui s'est instaurée. C'est très positif! On parle plus de l'abeille, en règle général. L'abeille qui est un bio-indicateur. Si elle va mal, c'est que bien d'autres insectes pollinisateurs, bien d'autres éléments du biotope, vont mal aussi!".

Apiculteur amateur: une passion plus exigeante qu'il n'y paraît - © Tous droits réservés

Ses élèves sont souvent de "jeunes pensionnés". Mais de plus en plus, il accueille des trentenaires, ou des "quadras", préoccupés par les questions environnementales, et qui veulent s'investir à leur petit niveau. C'est le cas de Xavier Philippart. Cet enseignant de 39 ans a débuté il y a trois ans. Il habite Lombise, et possède désormais 4 ruches. "Ce qui m'a motivé c'est une prise de conscience. L'envie de protéger la nature, d'en prendre soin. Toutes ces menaces qui pèse sur le monde des abeilles, et la diversité, cela me touchait". Xavier ne s'est pas lancé "la fleur au fusil", sans prendre de cours. "Etre apiculteur ne s'improvise pas! Je voulais faire ça sérieusement, suivre un apiculteur qui me montre les bons gestes, 'mettre les mains dans le cambouis' avant d'avoir mes propres ruches. C'est tout un art, l'apiculture, et ça demande beaucoup d'humilité".

Beaucoup de temps, et de travail, également, ce qui peut décourager certains novices, poursuit Etienne Bruneau, administrateur délégué du CARI (Centre Apicole de Recherche et d'Information). "Certains apiculteurs amateurs, une fois qu'ils ont constaté qu'à cause des ruches ils ne pouvaient pas partir en vacances comme ils le voulaient...bof! Tous les week-ends, idéalement, il faut être présent. C'est très exigeant!" Il constate une grande rotation parmi les apiculteurs. Certains jettent l'éponge au bout d'une petite année. Se pose alors le problème "de la ruche au fond du jardin".