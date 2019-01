Anzegem: un mort et trois blessés graves après l'explosion d'un silo d'une entreprise

Une explosion est survenue ce vendredi matin à l'entreprise Pouleyn à Anzegem (Flandre Occidentale). Selon le bourgmestre, il y a un mort et trois blessés graves. L'explosion a eu lieu aux alentours de 8h, faisant voler en éclats fenêtres et portes de la société. L'entreprise est spécialisée dans la production de portes, fenêtres et portails.

Un silo en feu est à l'origine de l'explosion selon les pompiers de la zone Fluvia. L'incendie s'était déjà déclaré jeudi dans le réservoir. Les pompiers se sont rendus sur place et ont chargé l'entreprise de vider le silo, mais les braises ont visiblement continué à se consumer dans la nuit de jeudi à vendredi. L'origine du feu n'est toutefois pas connue.

"Il y a un important dégagement de fumée, qui est non toxique. Les services de secours sont présents en masse", a souligné le bourgmestre de l'entité Gino De Vogelaere qui a activé le plan communal d'urgence.

Selon le maïeur, une firme externe aurait ouvert, pendant le nettoyage, une trappe du silo qui aurait alors explosé, ce vendredi aux alentours de 8h00.