Anvers: le Sportpaleis et la Lotto Arena vont être dotés d'une passerelle

Les premiers éléments d'une passerelle qui s'érigera aux abords du Sportpaleis et de la Lotto Arena d'Anvers ont été installés vendredi à hauteur de la Schijnpoort. Ce futur pont permettra au public de rejoindre les salles plus facilement et de façon plus sécurisante depuis le parking Spoor Oost. À terme, la passerelle sera aussi reliée à la piste cyclable du ring lorsque que le viaduc de Merksem aura été abattu.

La ville espère inaugurer l'ouvrage de 6 mètres de large et 180 mètres de long à la fin des vacances de Pâques.