Anvers : la SNCB remplace 15.000 lampes de la gare d'Anvers-Central par des ampoules LED

La SNCB est en train de remplacer les 15.000 lampes de la gare d'Anvers-Central par une installation lumineuse LED. Les travaux ont débuté en 2016 et devraient être achevés d'ici la fin de l'année. Mercredi, une nacelle a été utilisée pour suspendre les lumières destinées à éclairer l'intérieur historique du balcon royal.

L'éclairage LED rendra la gare centrale d'Anvers beaucoup plus durable: chaque année, 2.500 mégawattheures (MWh) d'électricité en moins seront consommés, ce qui correspond à la consommation moyenne d'électricité de plus de 750 familles. Le nouvel éclairage durera également au moins deux fois plus longtemps, ce qui réduira les coûts de maintenance.

"La gare est également un lieu emblématique, non seulement pour la ville d'Anvers, mais aussi pour l'ensemble du pays. Ainsi, en plus de son aspect fonctionnel, l'éclairage met également en lumière la valeur architecturale et historique de la gare", a indiqué la SNCB. Quelque 40.000 usagers passent par la gare d'Anvers un jour de semaine.

Pour l'installation et la maintenance de l'éclairage LED, la SNCB collabore avec Engie Solutions.