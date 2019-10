Anvers: la police diffuse des images de l'attaque à la grenade de Borgerhout

Granaataanslag in Borgerhout - Attaque à la grenade à Borgerhout - 18/10/2019 In de vroege ochtend van maandag 2 september 2019 omstreeks 03u30 werd in de Guldensporenstraat in Borgerhout een granaataanslag gepleegd. De dader komt aangereden met een fiets en stopt in het midden van de straat. Hij haalt een granaat tevoorschijn en werpt deze tussen de geparkeerde auto’s. Onmiddellijk nadien neemt hij de vlucht. Indien u meer informatie heeft aangaande dit feit of als u de dader of het type fiets meent te herkennen, dan willen de speurders dit graag weten. **************** Dans la nuit du lundi 02 septembre 2019, vers 3h30 du matin, une attaque à la grenade a eu lieu dans la ‘Guldensporenstraat’ à Borgerhout. L'auteur circulait sur une bicyclette lorsqu’il s'arrêta au milieu de la chaussée. Il sortit alors une grenade de sa poche et la jeta entre des voitures stationnées dans la rue. Il prit ensuite la fuite immédiatement. Si vous avez plus d'informations au sujet de ce fait ou si vous pensez reconnaître l'auteur ou le type de vélo, vous pouvez le communiquer aux enquêteurs.