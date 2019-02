Anvers: des amendes jusqu'à 500.000 euros pour avoir exporté des produits chimiques vers la Syrie

Trois entreprises flamandes et leurs deux dirigeants ont été condamnés jeudi par le tribunal correctionnel d'Anvers à des amendes allant jusqu'à 500.000 euros, dont une partie avec sursis, pour avoir exporté de l'isopropanol vers la Syrie, sans autorisation.

L'instance a également prononcé des peines allant jusqu'à douze mois de prison. Ce produit chimique entre dans la composition du gaz sarin, neurotoxique pour l'homme.



Les entreprises comparaissent pour 24 envois de produits chimiques entre mai 2014 et décembre 2016, dont 168 tonnes d'isopropanol. D'après un règlement européen de 2012, une autorisation d'exportation préalable est nécessaire pour l'exportation de ce produit vers la Syrie. Or les entreprises n'avaient pas cet aval.

Selon la douane, les entreprises devaient être au courant de leurs obligations, car elles ont été informées par un courriel et le règlement était affiché sur le site internet de la douane, Tarweb. La défense qui avait demandé l'acquittement, invoquait que cet e-mail n'était jamais arrivé et que le site internet en question avait été mis à jour en avril 2018 seulement.

L'entreprise A.A.E. Chemie Trading basée à Kalmthout, la société de gros qui a fourni le produit, a été condamnée à payer 346.443 euros, dont 50.000 euros d'amende ferme. Pour les représentants des douanes Anex Customs de Hoevenen et Danmar Logistics de Stabroek, des montants de 500.000 euros, dont 100.000 euros d'amende ferme, et 75.000 euros, dont 50.000 euros d'amende ferme, ont été infligés. Rudolf R., le gestionnaire de A.A.E. Chemie Trading, et Herman V.L., celui de Anex en Danmar, ont aussi été condamnés à des amendes respectives de 346.443 euros, dont 50.000 ferme, et 500.000 euros, dont 100.000 ferme. Ils ont encore écopé de peine de prison de quatre mois avec sursis pour le premier, de douze mois de réclusion ferme pour le second.

Le tribunal a en outre confisqué plusieurs tonnes de produits chimiques.