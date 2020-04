"Antopolis" : une plateforme d'aide gratuite pour aider les communes pendant la crise

Un logiciel de gestion et de communication pour aider les communes wallonnes et bruxelloises. C’est ce que propose la société montoise "Antopolis", du même nom que ce logiciel. Elle vient, en effet, d’adapter un logiciel existant pour le proposer gratuitement aux communes.

" C’est notre manière de contribuer à la lutte contre le Covid-19, explique Sébastien Dieu, le directeur commercial d’"Antopolis". Dans les semaines à venir, nos communes devront faire face à​ une gestion importante en termes de distribution du matériel sanitaire, de communication vers les citoyens et plus globalement d’organisation du déconfinement​ et dans ce cadre, notre logiciel peut être utile dans plusieurs domaines. "

"Antopolis" a adapté à la situation de crise un logiciel que des communes comme Seneffe, Bruxelles ou Aubange utilisaient déjà et elle le propose donc, gratuitement, aux communes qui en feront la demande.

"Ce logiciel va par exemple permettre aux communes de gérer la distribution et le stock de matériel sanitaire, poursuit Sébastien Dieu. Par exemple, il va permettre de savoir qui a reçu tel matériel et en quelle quantité. L’autre apport de ce logiciel concerne la communication. Il permet de délivrer une communication uniforme vers les citoyens, via un portail ou une application. Et ici, cela devrait permettre aux citoyens de savoir ce qu’il peut faire ou pas, de connaître les différentes étapes du déconfinement. "

Toujours en matière de communication, le logiciel permet aussi aux citoyens d’entrer directement en contact à distance avec la commune. Il permet de demander des informations complémentaires mais aussi d’émettre des remarques ou des suggestions aux autorités.