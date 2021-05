Antoing : quand poussière rime avec CBR

"Le monde est gris le monde est bleu" chantait Eric Charden en 1967, mais si la tristesse brûlait ses yeux, il avait encore de la chance de voir du bleu. Un privilège que les habitants d’Antoing ne connaissent apparemment pas : aucune voiture ne peut traverser l’entité sans être recouverte d’une couche de poussière grise. "J’ai un certain sentiment de tristesse devant une ville grise, soupire Jean Lecouvet, citoyen Antoiniens depuis 30 ans, "On parle du pays blanc mais pour moi c’est devenu le pays gris".

Une couleur qui caractérise depuis longtemps l’environnement de cette commune si l’on en croit le cadeau qu’a reçu Bernard Bauwens (PS) le jour de son élection "Un beau vase rempli de poussières avec une rose au milieu" se souvient le bourgmestre.

Le responsable de ces particules en suspension est connu : cette poussière provient des carrières et de la cimenterie CBR, une usine qui fait peur aux riverains, le dernier rapport environnemental n’étant pas particulièrement rassurant. "Les plus petites particules fines entrent directement dans le sang au travers des alvéoles pulmonaires. On constate dans le dernier rapport que les seuils sont dépassés de plus de trois fois" déplore Jean Lecouvet.

Nocives ou pas ?

"On voudrait évidemment savoir ce que contiennent ces poussières, demande le Conseiller Communal Samuël Vincent (UCA), "Sont-elles nocives pour l’être humain ou non. J’ai proposé à la commune et à l’entreprise CBR la réalisation d’une enquête épidémiologique afin de lever ces doutes. Ça prendra du temps et cela demandera des moyens mais si on nous dit dans plusieurs mois que ces poussières ne constituent pas de danger, eh bien voilà, au moins le doute sera levé".

De son côté, le bourgmestre se dit prêt à lancer une analyse de la qualité de l’air auprès d’un organisme compétent "J’ai demandé un devis pour voir, j’espère pouvoir le présenter au prochain Conseil Communal" indique Bernard Bauwens.

Mais ce que les citoyens réclament également c’est une prise de sang pour être rassurés quant à la qualité de l’air respiré quotidiennement.