Antoing: le parc "Your Nature" pas aussi écologique qu'annoncé

A Antoing, le projet touristique "Your Nature" divise. Le concept prévoit un parc récréatif au cœur du bois de Péronnes, 280 hectares qui appartenaient aux Princes de Ligne. On y trouvera des piscines, des restaurants, des activités récréatives et des logements. 575 chalets à terme. 188 dans une première phase.

Pour François Mary, CEO de Your Nature, le béton dénudé a un impact écologique limité. De plus, l'emprise de la route n'est que de 3 à 4 mètres de large, alors que le permis autorisait une largeur de deux mètres de plus. Certains arbres seront bien sacrifiés pour pouvoir construire la route et les bâtiments.

Mais l'objectif est bien de préserver au maximum la nature existante, puisque c'est la plus-value de ce projet touristique. C'est ce que François Mary nous a dit depuis la maison du lac qu'il nous faisait visiter.