Antoing aura son complexe cycliste !

C’était un projet annoncé il y a plusieurs mois par la région wallonne et aujourd’hui approuvé : quelque 16,5 millions d’euros seront mobilisés entre 2021 et 2023 pour financer la construction, la rénovation ou l’agrandissement de dix infrastructures sportives en Wallonie.

Sur les 41 dossiers rentrés, 26 dossiers ont été jugés soit irrecevables, au regard des lignes directrices de l’avant-projet, soit répondant insuffisamment aux objectifs propres du projet WAO. Sur les 15 projets éligibles, 10 ont été jugés suffisamment matures.

L’un de ces projets concerne Antoing : un complexe cycliste y sera construit. Il comprendra notamment une piste BMX de haut niveau et répondra à la demande de Belgian Cycling de pouvoir disposer d’un sautoir olympique à 8 m. Le budget : 2.777.840 €.

Le projet Wallonie Ambitions Or (WAO), lancé par le gouvernement wallon en 2020, est piloté par Jean-Michel Saive et doit améliorer la qualité des infrastructures sportives wallonnes afin de mettre les athlètes dans des conditions d’entraînement optimales en vue de leurs prestations sur la scène internationale ; permettre à la Wallonie d’être une terre d’accueil pour certaines délégations olympiques, en amont des JO de Paris 2024, et ce afin que la Région puisse profiter des retombées positives de la compétition, tant sur les plans sportifs, économique que touristique ; soutenir des projets sportifs structurants.

Le gouvernement wallon a approuvé, pour un total de 16.533.990 €, la programmation pour les exercices 2021 à 2023, ainsi que le montant maximal des subventions.