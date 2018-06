Antoine Rose, ce photographe qui prend (beaucoup) de hauteur pour mieux observer les humains

"Ici, vous avez une photo prise en Suède lors de la "Vasaloppet", une célèbre compétition de ski de fond qui rassemble chaque fois quelque 50.000 personnes, explique Antoine Rose. A la première lecture, on se demande ce que c’est quand on regarde la photo à plus de deux mètres. Mais au fur et à mesure que l’on se rapproche, on commence à distinguer la multitude de skieurs sur le parcours."

De loin, on ne voit que des masses de couleurs parsemées de petits points... Il faut se rapprocher pour comprendre : le turquoise est en fait la mer, vue de très haut ; le gris, c'est le bitume de la ville... et les points sont des êtres humains saisis dans un moment de vie.

Un travail à la fois esthétique et sociologique. En prenant de la hauteur, on voit comment l’Homme façonne et s'approprie un territoire.

Cette série par exemple qui compare les plages dans plusieurs pays. "Vous avez un côté un peu plus nonchalant en Italie, très fashion et design, qui contraste avec le côté plus structuré des plages d’hôtels à Miami, par exemple. Ou encore avec les cabines belges, où l’on va plus chercher à créer son environnement, son univers propre, en ayant un espace plus confiné."