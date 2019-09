Antisémitisme au carnaval d'Alost : le bourgmestre confiant après une discussion informelle au siège de l'Unesco

Antisémitisme présumé au carnaval d'Alost - JT 19h30 - 09/03/2019 Les suites de cette polémique qui avait éclaté cette semaine au carnaval d'Alost. Ce dernier avait été accusé d'antisémitisme à cause de ce char présentant des mannequins affublés de stéréotypes liés à la communauté juive. UNIA, le centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, estime qu'aucune loi n'a été violée. On écoute son directeur.