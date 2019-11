Antica Namur : les jeunes galeristes inscrivent les antiquités dans la modernité

C’est la plus grande foire d’art de Belgique !

L’édition 2019 d’Antica Namur s’est ouverte ce samedi, à Namur Expo.

Jusqu’au 17 novembre inclus, 135 exposants belges et étrangers présentent des œuvres anciennes de grande qualité. Marbres, sculptures, tableaux, mobilier, horloges, bijoux anciens, boîtes à musique… au total, ce sont des milliers d’antiquités qui sont proposées aux 30.000 visiteurs attendus pendant le salon. L’édition de cette année accueille 27 galeristes âgés de moins de 35 ans. Une nouvelle génération qui modernise un secteur assez traditionnel.

Jeunes, modernes et passionnés

La nouvelle génération est tout naturellement marquée par son temps. La plupart des jeunes galeristes sont issus de familles actives dans le secteur depuis une, deux, trois ou quatre générations. Formés par leurs aînés, ils complètent souvent leur cursus par des études en histoire de l’art, notamment. Mais ces jeunes se distinguent souvent de leurs parents par la volonté d’utiliser les nouvelles technologies pour nouer des contacts, éviter des déplacements trop longs ou trop coûteux. A l’heure des réseaux sociaux et de l’internet, ils donnent un coup de jeune au secteur. Tout en respectant l’expérience des anciens.

La jeune génération a par ailleurs tendance à se spécialiser davantage. Alors que les anciens marchands proposaient généralement différents types d’œuvres et d’objets anciens, les jeunes se focalisent plus volontiers sur un ou deux segments. Ce sera uniquement la sculpture et les marbres, par exemple. Ou juste les tableaux. Mais toujours avec le goût de l’esthétique. Pour des objets généralement assez chers. Mais expertisés et accompagnés d’un certificat d’authenticité.

Par ailleurs, les jeunes antiquaires apprécient de plus en plus le mariage entre l’ancien et le nouveau. Cela répond aussi à une tendance des clients, davantage enclins à mêler objets anciens et design moderne.



Antica Namur, à découvrir à Namur Expo, jusqu’au 17 novembre inclus.