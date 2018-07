Antheit: les melons bio de Hesbaye sont disponibles

A la ferme du Val Notre-Dame à Antheit, la culture des fraises bio est terminée et laisse place à la culture du melon avec des variétés différentes. Charles-Edouard Jolly, producteur bio, explique: "C'est le deuxième année que l'on fait pousser des melons à la ferme du Val Notre-Dame. La première année était un test avec deux variétés: Charentais et Galia. Nous étions satisfaits. Cette année, nous avons testé deux autres variétés en Charentais et nous avons repris du Galia. Sur le plan météorologique, l'année que nous connaissons est exceptionnelle mais dans le mauvais sens du terme. Les melons ont besoin de chaleur. C'est pour cela qu'ils sont cultivés sous serres. Le problème cette année, c'est qu'il fait trop chaud !".

Culture bio

Cet été, Charles-Edouard Jolly espère récolter environ 1.000 melons. La culture est bio est nécessite beaucoup de travail quotidiennement. Le jeune producteur poursuit: "Le bio demande beaucoup de temps et de travail au quotidien. Il y a un suivi quotidien pour ce qui concerne les ravageurs, les maladies, etc. Il y a surtout un grand entretien de la culture pour le désherbage et pour la taille. C'est un fruitg qui demande des soins. Une fois à deux fois par semaine, il faut tailler les melons qui sont invasifs".

4, 50 euros la pièce

A trois cents mètres, les melons sont vendus dans une aubette au prix de 4 euros cinquante. Les clientes que nous avons croisées ce matin avaient une idée précise de ce qu’elles allaient en en faire. Isabelle Laenen, cliente et voisine du site de production, explique: "Comme fruit tout simplement ou avec un peu de jambon ce midi. Je connais le melon, il est trop bon". Jeannine Collard poursuit: "Moi, je vais le manger tout de suite tel quel comme si c'était un dessert".

Le melon avec du homard ou en dessert

A "La Cuisine" de Naxhelet, à deux kilomètres des champs, Jacques Demany, chef de cuisine, propose le melon en dessert et en plat avec un crustacé: "On travaille en salé avec du homard et du basilic de notre serre ou alors sucré avec une glace vanille artisanale pour retrouver le goût d'antan. C'est très frais surtout avec la chaleur qu'il fait".

Et bientôt des pêches bio

La ferme bio du Val Notre-Dame fera encore parler d’elle. Ce sera en septembre prochain avec la récolte des pêches. Ce sera une première !