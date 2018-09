On n'y retrouve pas Stéphane Moreau, ni Henry Huyden. Et pour cause : le premier, ancien bourgmestre, a été emporté par le scandale Publifin ; tandis que le second a été radié du PS pour avoir tenu des propos homophobes.

Conséquences : c'est l'actuel bourgmestre Grégory Philippin qui mènera les troupes socialistes. Des troupes qui comptent dans leurs rangs deux anciens sportifs: le pongiste et échevin sortant Philippe Saive, ainsi que le "sang et marine" Raphael Quaranta.