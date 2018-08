Ans: l'ex échevin Henri Huygen exclus du PS suite aux accusations d'homophobie

L'échevin d'Ans Henri Huygen ne fait plus partie du PS. Il a été entendu pendant plus de deux heures jeudi soir par la commission de vigilance du PS à Liège. Présidée par maître Eric Lemmens, la commission a décidé de l'exclure du parti à l'unanimité des 5 membres. En cause: les propos homophobes que l'échevin MR Thomas Cialone l'accuse avoir tenus à son propos. Henri Huygen nie toujours les faits. Il aurait été mal compris. Il affirme ne pas être homophobe et s'être rendu à l'entretien avec trois témoignages d'amis qui en attestent. Selon lui, il n'aurait jamais déclaré à Thomas Cialone que "faire l'amour entre hommes, était contre-nature." Il aurait déclaré -je cite- "qu'il n'avait rien contre les homosexuels mais que personnellement, il n'était pas comme ça!". Mais la commission de vigilance n'a pas attendu la procédure pénale et considère que l'échevin a bien tenu des propos "incompatibles avec les valeurs du parti et contraires à la charte du mandataire" précise le président du PS liégeois, Jean-Pierre Hupkens. Henri Huygen s'étonne: "j'ai été membre du parti pendant 48 ans et on m'exclut en moins de deux heures". Il sera désormais défendu par Maître Marc Preumont, annonce-t-il.