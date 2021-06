Ans : à Loncin, une ambiance festive lors de la préparation d'un écran géant pour l'Euro

L’écran géant de Loncin est installé. Dès samedi, 16H00, les supporters des Diables pourront enfin se retrouver. Le coup d’envoi de l’Euro 2020, tant attendu depuis un an, va être enfin donné. Tout est presque prêt pour accueillir les 400 fans de football.

S’il y a moins d’écrans géants que d’habitude à l’entame de cet Euro, les membres du club des Diaboulets Liégeois y tenaient particulièrement. Depuis 8H00 ce matin, ils s’attèlent aux derniers préparatifs. L’écran, les tables et les chaises sont en place. Il reste à remplir les bars avant l’arrivée des fêtards. Au menu de la soirée, du football et de la bière mais aussi beaucoup d’émotion car l’attente a été longue. “ On a des frissons, on attend cela depuis de nombreux mois. On est tous prêts. Je sentais qu’aux réservations, les gens étaient tous chauds”, explique Pascal Berthot, président du club de supporters des Diaboulets Liégeois.