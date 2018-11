Annie Taulet crée le malaise en reprenant son ancien poste dans une asbl provinciale

La députée provinciale sortante Annie Taulet (PS) ne l'a pas confirmé elle-même. Elle n'a pas répondu à nos sollicitations. Mais l'information publiée ce mardi par nos confrères de Sud-Presse est bien une réalité. Annie Taulet a l'intention de reprendre son poste de secrétaire de direction au sein de l'asbl Centre Informatique du Hainaut (CIH). Rien d'illégal dans ce retour. La Saint-Ghislainoise ne s'est pas présentée aux élections d'octobre dernier. N'ayant plus de mandat, il parait logique qu'elle retourne à son ancien job. Oui mais... Le malaise est double. D'abord, en tant que députée provinciale sortante, la dame a droit à une indemnité correspondant à deux mois de salaires multipliés par le nombre d'années d'ancienneté (14 ans), ce qui correspond à une somme de 287.000 euros bruts. Mais surtout, l'asbl dans laquelle elle revient comme agent, elle en a été la présidente. Une présidence qui avait déclenché le scandale en février dernier. En pleine affaire Publifin, on avait découvert que la députée permanente était rémunérée 18.000 euros par an pour cette fonction, en cumul avec ses revenus. Malgré la pression, Annie Taulet avait alors refusé de démissionner. Elle avait cependant annoncé un retrait de la vie politique. Après ces remous, personne ne s'attendait toutefois à ce qu'elle réclame de récupérer son emploi. Agée de 63 ans, elle devrait occuper la fonction jusqu'en 2020.

Interrogé à ce propos, Serge Hustache (PS), Président du Collège provincial a du mal à cacher son malaise : "je pense que c'est au législateur de changer les choses, nous n'avons aucune possibilité d'interdire à Mme Taulet de reprendre son emploi précédent, même si elle touche des indemnités de départ. Donc, si des gens considèrent que ce n'est pas éthique, il faut changer la loi". Cumuler une confortable indemnité de sortie avec un emploi dans une structure d'où est venu le scandale... qu'en pense personnellement Serge Hustache? Il répond en sortant son joker: "c'est une attitude qui est de la responsabilité de Mme Taulet, je pense en effet, qu'il y aurait eu une autre attitude à avoir. Pour le reste, je ne peut vous dire que : joker!".

Cela dit, il apparait déjà clair que l'atmosphère risque d'être un peu particulière au sein de l'asbl "Centre informatique du Hainaut", en lien avec l'ensemble des structures provinciales. On y retrouvera Annie Taulet en tant qu'agent provincial, sous les ordres de collègues dont elle était hier la présidente....

La nouvelle présidence, elle, sera assumée par Pascal Lafosse (elle revient de facto au Député provincial qui a l'informatique dans ses compétences). Lui aussi dit regretter le choix d'Annie Taulet, "ce n'est pas bon pour l'image de la Province et humainement, ça va être difficile", confie Pascal Lafosse.