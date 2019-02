Année record pour le photovoltaïque à Bruxelles

L'année dernière, plus de 15 MWc (mégawatt-crête) de nouvelles puissances ont été installés en Région de Bruxelles-Capitale pour la production d'énergie solaire photovoltaïque, indique le régulateur bruxellois pour l'énergie Brugel vendredi. Cela représente une progression de 50% par rapport à 2017 (9,4 MWc) et le triple de la puissance installée en 2016 (5,1 MWc).

L'énergie solaire photovoltaïque devient de plus en plus compétitive par rapport aux autres sources de production énergétique en raison de la baisse des prix des équipements et des installations, constate le régulateur bruxellois. Il remarque l'intérêt grandissant des acteurs économiques mais également l'émergence d'un créneau tiers investisseur important dans les secteurs publics et privés.

L'ensemble des installations atteint désormais une puissance cumulée de plus de 82 MWc à Bruxelles. "A ce rythme, la Région peut s'attendre à franchir le cap des 100 MWc d'énergie solaire photovoltaïque installée dans le courant 2020", prévoit Jan De Keye, président du conseil d'administration de Brugel.

La Région bruxelloise a par ailleurs octroyé 476.084 certificats verts l'année dernière pour les installations de production sur son territoire. Le montant total atteint 45 millions d'euros.