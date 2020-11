Animaux saisis dans une école à Forest : « cela partait d’une bonne intention » se défend la direction

Mardi dernier, une trentaine d’animaux ont été saisis dans la fermette pédagogique de l’école fondamentale islamique El Hikam – La Sagesse, située à Forest. Les associations de protection des animaux qui ont réalisé la saisie ont décrit des conditions "épouvantables".

La direction de l’établissement – elle – se défend de toute maltraitance envers les animaux.

Rappel des faits

C’est un appel qui a attiré l’attention des policiers. Celui d’un passager à bord d’un train qui raconte avoir aperçu, à une quinzaine de mètres des rails, derrière les grilles, des autruches et d’autres animaux.

Les policiers accompagnés par plusieurs associations de défense des animaux débarquent alors sur place. Ils découvrent un endroit exigu, boueux, non adapté à accueillir autant d’animaux, notamment des alpagas, des hiboux grand-duc et en effet des autruches.

"Le principal reproche qui peut être fait : c’est la négligence", explique Julien Lacave, l’inspecteur en charge de l’affaire. "Nous ne retenons pas actuellement qu’il y ait eu maltraitance envers animaux. Il n’y a pas ici d’intentions frauduleuses ou criminelles. C’est un acte de négligence par rapport à la détention de trop d’animaux dans des locaux trop petits, dans des cages trop petites et dans de mauvaises conditions".

Les policiers ont également notifié une absence de permis d’environnement et d’autorisation urbanistique pour les cages installées.

L’école vivement critiquée sur les réseaux sociaux

Depuis mercredi, après plusieurs articles parus dans la presse, la direction de l’établissement a reçu des messages haineux et des menaces. Le directeur Cinane El Bakkali dénonce ces agissements : "C’est triste de voir toute cette stigmatisation à notre encontre pour un projet comme le nôtre qui se veut transparent et collaboratif", déplore-t-il. "Nous souhaitons changer l’image que certains ont voulu nous coller. Tout est parti d’une bonne intention et nous souhaitons bien sûr nous perfectionner. Nous comptons à présent nous entourer de spécialistes du bien-être animal et de l’environnement pour offrir les meilleures conditions aux animaux".

Une rencontre est prévue entre la police, l’école, la commune et Bruxelles Environnement pour "réfléchir éventuellement à un projet de ferme pédagogique plus respectueux", indique l’inspecteur de police référent dans cette affaire.