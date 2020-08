Anhée : une péniche percute une écluse, trafic interrompu sur la Meuse pour au moins une semaine

Une péniche de 86 mètres de long, qui transportait 1100 tonnes de sable et naviguait sur la Meuse, a percuté la porte d’une écluse, mercredi après-midi, à Hun (Anhée), indique le Service public de Wallonie (SPW). Le trafic fluvial est interrompu pour au moins une semaine, le temps nécessaire à la réparation de l'écluse.

Le bateau a percuté le vantail de la porte amont droit de l’écluse. Selon des premières informations une de ses amarres aurait cassé, mais cela n'est pas confirmé par les images des caméras de l'écluse. Il se pourrait que ce soit le batelier qui ait trop avancé son bateau, dont la proue s'est coincée dans la porte. "Et comme le niveau de l’eau montait, elle a soulevé avec elle la porte. Le vérin a été plié et le tirant d’ancrage désolidarisé, indiquait le SPW. Il va falloir démonter la porte, changer le matériel, rebétonner et remonter la porte. Pour l’instant, il est nécessaire de soutenir la porte pour manœuvrer la péniche qui est coincée", ajoute l’administration wallonne. Un bateau de plaisance, qui se trouvait derrière la péniche, est lui aussi bloqué.

Une grue spéciale est arrivée mercredi sur place. Elle va enlever la porte pour décoincer le bateau et déposer la porte sur la rive. Des plongeurs vont ensuite inspecter les dégâts de l'écluse sous l'eau. Chaque jour ce sont de 4 à 7 péniches qui passent par là, et de 15 à 20 bateaux de plaisance certains jours. L’incident n’a fait aucun blessé.