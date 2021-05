Anhée : un skatepark itinérant pour combler un énorme vide dans les communes rurales

Un habitant de Anhée a décidé de construire un skatepark mobile qui tournera dans la commune pendant l’été. Huit modules pour recréer deux lignes d’une infrastructure accessible aux débutants et aux plus expérimentés dans une région où l’on doit normalement longuement se déplacer pour pratiquer skateboard, BMX ou trottinette freestyle.

Tout est en matériaux de récupération mais les différents modules permettent de simuler un skatepark de qualité. Depuis des mois, Pierre Magnien ne compte pas son temps pour réaliser ces modules, le tout bénévolement. Ledge pour apprendre à slider, quarter-pipe, spine, barres de grind ou tremplins droits, autant de termes largement inconnus pour le profane mais tout le nécessaire pour qu’un passionné par ces sports extrêmes puisse s’épanouir ou un débutant les découvrir : "Le but c’est d’aller à la rencontre des jeunes qui n’ont pas forcément eu l’occasion de se détendre et bouger avec le Covid-19. Je me suis donc dit que je pourrais recréer un parc mobile qui leur donne tout le nécessaire sur une surface de 50 mètres sur 100. Une fois par mois, je me déplace, je déploie les rampes et j’accepte 10 à 12 jeunes pendant deux heures pour respecter la sécurité et les règles sanitaires, puis je remballe et le tour est joué !", explique Pierre Magnien. Les enfants doivent amener leur matériel, leurs protections et peuvent alors enchaîner les figures en bénéficiant de ses conseils.

L’autorisation est d’ores et déjà dans la poche pour déployer cette infrastructure dans les villages de Haut-le-Wastia, Denée, Bioul, Warnant et Anhée même : "J’attends aussi le retour de plusieurs terrains de balle pelote où je serais locataire. Il faut des surfaces de bonne qualité mais en multipliant les lieux et en ne venant que de temps en temps pour deux heures, j’espère ne pas déranger le voisinage !".

Une demande forte, une offre inexistante

Ce projet répond à une demande de plus en plus forte : "Le skateboard revient, la trottinette freestyle explose", selon Pierre Magnien. Lui-même pratiquant, surtout à l’adolescence dans la commune de Aiseau-Presles, il devait souvent se déplacer vers Namur ou Andenne pour trouver des skateparks. Vingt ans plus tard, la situation n’a pas réellement changé pour les zones éloignées des centres urbains et surtout dans les communes rurales : "Les gens, surtout les enfants sont évidemment coincés s’ils veulent se rendre dans ces villes. Or ici, ils ne peuvent aller qu’à Namur et le skatepark de Dinant a été rasé. Et puis quand les petites communes se lancent dans l’aventure, elles n’ont pas forcément beaucoup de moyens. Les infrastructures sont donc incomplètes voire dangereuses. Il ne suffit pas d’investir dans des modules. Il faut bien le faire et les rendre accessibles aussi aux débutants et pas qu’aux experts".

Après la commune de Anhée, le but de Pierre Magnien, c’est détendre son itinérance aux communes voisines et de développer encore davantage son projet.