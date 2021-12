Anhée : la ferme de Grange obtient la reconnaissance "Agriculteurs de Valeurs"

L’Apaq-W (Agence Wallonne pour la Promotion de l’Agriculture de Qualité) met à l’honneur ses agriculteurs. Les Coqs de Cristal ont été remis récompensant ainsi la qualité des produits de la ferme. Six exploitations viennent par ailleurs de recevoir le label "Agriculteur de Valeurs". C’est le cas d’Anne Sophie de Wouters qui avec sa famille exploite la ferme de Grange à Anhée. Les 75 hectares sont désormais cultivés en bio. "Avant nous avions huit parcelles de culture. Nous en gérons désormais 32", explique Anne-Sophie Wouters. "Nous n’avons pas plus de surface mais nous avons entrecoupé les champs de bandes herbeuses et fleuries afin de favoriser la biodiversité."

La ferme est en transition agroécologique. Ses exploitants ont par ailleurs misé sur les circuits courts en proposant de la farine produite sur place mais aussi du miel de la moutarde ou encore de la bière.

Plus orignal : on y vend également des sapins de Noël bio que l’on peut venir couper soi-même dans le champ. Cette activité assez porteuse aura permis cette année de créer une petite dizaine d’emplois saisonniers.