Angleur: bientôt une centrale hydroélectrique avec participation citoyenne aux Grosses Battes

Participer à la production d'énergie verte, c'est la proposition faite aux citoyens par la coopérative Émissions Zéro. La coopérative existe depuis 2007 et développe des projets d'énergie verte un peu partout en Wallonie grâce à l'épargne privée. Ils sont par exemple à la base de l'unité de bio-méthanisation à Ochain, sur la commune de Clavier.

De l'électricité pour 1500 habitants

Émissions zéro a un autre projet pour notre région: une centrale hydroélectrique aux Grosses battes sur l'Ourthe à Angleur. Joseph François, porte-parole de la coopérative: "Nous avons un projet sur les Grosses Battes à Liège. C'est la plus grosse centrale hydroélectrique que nous voulons construire. Il y en a encore trois autres, mais qui sont sur la Sambre".

Le projet liégeois permettrait de fournir de l'électricité à environ 1500 habitants. "Cela représenterait à peu près la valeur d'une production d'une éolienne classique", précise Joseph François.

Et les commandes sont déjà en route: "Il faut à peu près un an pour avoir toutes les machines. Et alors il y a tout le génie civil. On peut espérer, si tout va bien, démarrer fin 2019".

Encore 400.000 euros à financer

La centrale produira de l'électricité qui sera revendue à un partenaire vert: "L'objectif, c'est que tout soit vert" souligne le porte-parole.

Il manque environ 400.000 euros pour ces projets d'un montant d'1,6 million. Le citoyen peut participer en achetant des parts de coopérateurs.

Émissions zéro regroupe déjà 1800 coopérateurs à travers la Wallonie.